ركلات الترجيح تقود مصر لتأهل تاريخي على حساب أستراليا

وكالات- وكالة الرأي:

حجز المنتخب المصري مقعده رسميًا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على نظيره الأسترالي بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "دالاس"، ضمن منافسات دور الـ 32 للمونديال.

ودخل "الفراعنة" اللقاء برغبة هجومية واضحة نجحوا على إثرها في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 13، بعدما ارتقى لاعب الوسط إمام عاشور لعرضية متقنة أرسلها الظهير الأيسر كريم حافظ، ليوجهها عاشور برأسية قوية سكنت شباك الحارس الأسترالي.

وفي الشوط الثاني، ومع محاولات المنتخب الأسترالي للعودة في النتيجة، جاء هدف التعادل في الدقيقة 55 إثر خطأ دفاعي غير مقصود، حيث أخطأ المدافع محمد هاني في إبعاد كرة عرضية قادمة من ركلة حرة، ليسددها برأسه بالخطأ داخل مرماه، لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل لمصر كل من محمود صابر، ورامي ربيعة، ومحمد صلاح، وحسام عبد المجيد، وأحرز لأستراليا جاكسون إيرفين، وأوير مابيل، بينما أهدر هاري سوتر، ولوكاس هيرينجتون.

وبهذا التأهل التاريخي، باتت مصر ثاني منتخب إفريقي يضمن تواجده في ثمن نهائي المونديال الحالي، لتلحق بشقيقتها المغرب التي فجرت مفاجأة كبرى بإقصاء هولندا، حيث ينتظر "أسود الأطلس" مواجهة مرتقبة أمام كندا في الدور المقبل.

وتحمل هذه التأشيرة رمزية تاريخية خاصة للكرة المصرية في مشاركتها الرابعة تاريخيًا بكأس العالم؛ حيث كانت قد ودعت المونديال سابقًا من دور الـ 16 في نسخة قديمة شهدت مشاركة 16 فريقًا فقط عام 1934، في حين عجزت عن تخطي مرحلة المجموعات في نسختي إيطاليا 1990، وروسيا 2018، لتكتب التشكيلة الحالية سطرًا جديدًا في تاريخ المشاركات المونديالية "للفراعنة".