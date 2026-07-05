وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة تسود أجواء فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغازي توضح أسباب إيقاف مولد شركة أبو زايد وكالة الرأي الفلسطينية ركلات الترجيح تقود مصر لتأهل تاريخي على حساب أستراليا وكالة الرأي الفلسطينية الأرجنتين تتجاوز الرأس الأخضر بصعوبة وتضرب موعدًا مع مصر وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية النصيرات يستقبل رئيس بلدية دير البلح لبحث تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية في اليوم الـ 1000 للحرب... الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائياتها وكالة الرأي الفلسطينية المنتخب الأميركي يتجاوز البوسنة والهرسك ويتأهل لثمن النهائي وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب وإصابة اثنين بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار بحيفا وكالة الرأي الفلسطينية بلجيكا تُطيح بالسنغال من المونديال وكالة الرأي الفلسطينية مشفى الرنتيسي يواصل تنفيذ برامجه التدريبية لتعزيز جودة الرعاية الصحية
أخبار » أخبار الأسرى

جمعية طبية حقوقية: صحة الطبيب حسام أبو صفية في خطر

05 تموز / يوليو 2026 08:33

حسام ابو صفية
حسام ابو صفية

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

حذّرت "جمعية أطباء لحقوق الإنسان"، من تدهور خطير في الوضع الصحي لمدير مستشفى كمال عدوان في شمالي قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، بعد نقله إلى قسم "ركيفت" في سجن "نيتسان".

وقالت الجمعية في بيان إن محاميها ناصر عودة وثّق إصابات بالغة وآثار اعتداء وصعوبة في التنفس وفقدانًا متكررًا للوعي، بعد زيارته له في الثاني من تموز/يوليو.

وبحسب عودة، فقد أُحضر أبو صفية إلى الزيارة وهو مقيّد اليدين والقدمين وتحيط به مجموعة من السجّانين الملثّمين.

كما ظهرت على جسده إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس، وحول العينين، وفي الأذنين والرقبة، إلى درجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرّف عليه.

وجددت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان المطالبة بالإفراج عن أبو صفية، وغيره من الأطباء المحتجزين دون تهمة أو محاكمة.

وقال مدير دائرة الأسرى والمعتقلين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان ناجي عباس: "المعلومات التي وصلتنا تثير قلقًا بالغًا وفوريًّا على حياة أبو صفية. إن شهادة المحامي هي من بين أكثر الشهادات صدمة التي سمعناها منذ بداية الحرب: رجل محتجز من دون تهمة يقول لمحاميه إنه يعتقد أنهم سيقتلونه، بعدما وصل إلى الزيارة مصابًا ويعاني من صعوبة في التنفس وكان على وشك فقدان الوعي".

وأضاف: "لقد بدأ التدهور الحاد في حالته بعد أن طعن في استمرار اعتقاله أمام المحاكم، وهذا التسلسل من الأحداث يستدعي تحقيقًا فوريًّا ومستقلًّا".

وتابع "عندما يكون شخص ما رهن الاحتجاز، فإن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامته وصحته وحياته. وإذا لم تتدخل السلطات فورًا، فهناك خشية حقيقية من أننا لن نرى الدكتور أبو صفية حيًّا مرة أخرى. نحن نطالب بتحرك عاجل قبل فوات الأوان".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء وبال ميد توقعان اتفاقية تعاون

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟