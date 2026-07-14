سبعة شهداء في قصف نقطة شرطة بمخيم جباليا

غزة- وكالة الرأي:

استشهد سبعة مواطنين، بينهم سيدة، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة تتبع للشرطة في محيط مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا، غربي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة .

واكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، استشهاد مدير مركز شرطة مخيم جباليا عقيد/ محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد، جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال بقصف نقطة للشرطة غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ نقطة للشرطة في سوق الخان بمحيط مدرسة "شادية أبو غزالة" بمنطقة الفالوجا شمال قطاع غزة، مما أدى إلى ارتقاء الشهداء السبعة وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

