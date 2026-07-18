ثلاثة شهداء في قصف استهدف مواطنين بحي الزيتون

غزة- وكالة الرأي:

استشهد ثلاثة مواطنين، اليوم السبت، جراء قصف شنه جيش الاحتلال استهدف تجمعاً للمواطنين في مدينة غزة .

وأكد مراسل وكالة "الرأي"، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين أثناء تواجدهم عند "مفترق دولة" الواقع في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى ارتقاء الشهداء الثلاثة على الفور ونقلهم إلى المستشفى.

ويأتي هذا الاستهداف المباشر في إطار استمرار الهجمات التي تستهدف التجمعات السكنية وحركة المواطنين في مختلف أحياء ومناطق قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، والذي سرى في أكتوبر العام المنصرم، بضمانة أمريكية، ووساطة قطرية مصرية.