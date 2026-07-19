مجمع ناصر يتصدر تقييم وزارة الصحة في "خدمات المرضى والأرشفة"

غزة- وكالة الرأي:

تصدر مجمع ناصر الطبي، المركز الأول في تقييم وزارة الصحة الفلسطينية - غزة لأفضل أداء في تطبيق النظام المعتمد لخدمات المرضى والأرشفة الطبية على مستوى المستشفيات الحكومية.

وفي خطوة تعكس التميز الإداري والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المساندة جاء هذا التميز تتويجاً لجهود مؤسسية دؤوبة تبذلها إدارة المجمع لتطوير البيئة التنظيمية، وضمان تقديم خدمات للمواطنين وفق معايير عالمية تضمن الدقة والسرعة، وترجمة حقيقية لملحمة من العمل الإداري الدؤوب الذي خاضه الموظفون في قسم الأرشيف.

وأكدت أ. صابرين الأسطل رئيس قسم خدمات المرضى، أن التصدر في التقييم الوزاري هو ثمرة تفاني طاقم العمل وحرصهم المطلق على تطبيق النظم الحديثة، مشيرةً إلى أن العمليات التطويرية ركزت على تحسين آليات سير العمل، وتطوير أنظمة حفظ الملفات الطبية، وتذليل العقبات أمام المرضى لضمان وصولهم للخدمة بيسر وسهولة.

وأوضحت "الأسطل" أن القسم يشكل خلية نحل تضم 113 موظفاً وموظفة موزعين على كافة وحداته الحيوية، وأضافت: "على الرغم من الضغط الكبير والزيادة المطردة في أعداد المراجعين التي يشهدها المجمع، يواصل كوادرنا أداء مهامهم بكفاءة عالية، واضعين نصب أعينهم هدفاً واحداً وهو تقديم خدمات منظمة تليق بحاجة المريض الفلسطيني".

ويأتي هذا التقييم كدليل على نجاح استراتيجية مجمع ناصر الطبي في تحديث منظومته الإدارية، والتزامه الكامل بالسياسات الصحية المعتمدة من قبل الوزارة، ويُنظر إلى هذا التطور باعتباره ركيزة أساسية تعزز من كفاءة المستشفى، وتساهم بشكل مباشر في تجويد مخرجات الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مما يرسخ مكانة المجمع كنموذج رائد في تقديم الخدمات الصحية والإدارية المتكاملة.

يُذكر أن قسم خدمات المرضى والأرشفة الطبية يعد "الواجهة الحيوية" لأي مستشفى، حيث يعكس تنظيمه مدى التزام المؤسسة بتطوير معايير العمل المؤسسي التي تضمن سلامة المعلومة الطبية وتدفقها، وتساهم في النهاية في سرعة اتخاذ القرار الطبي.