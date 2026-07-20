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بعد ترحيله من إندونيسيا..

هيئة علماء فلسطين تحذر من تسليم الشيخ عبد الكريم مقداد للاحتلال

20 تموز / يوليو 2026 10:35

الشيخ الداعية عبد الكريم مقداد
الشيخ الداعية عبد الكريم مقداد

غزة- وكالة الرأي:

حذرت هيئة علماء فلسطين، من احتمال تسليم عضو الهيئة الشيخ عبد الكريم رائد مقداد إلى سلطات الاحتلال، عقب اعتقاله في إندونيسيا وترحيله بصورة عاجلة إلى قبرص، معتبرة أن القضية تستدعي تحركًا قانونيًا ودبلوماسيًا عاجلًا لمنع تعريضه للخطر.

وقالت الهيئة، في بيان لها  إنها تتابع القضية بقلق بالغ، مطالبة الحكومة الإندونيسية بتوضيح الأساس القانوني لاعتقال الشيخ مقداد وترحيله، والكشف عن طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، وتمكينه من ضمانات المحاكمة العادلة.

كما دعت السلطات القبرصية إلى وقف أي إجراءات قد تنتهي بتسليمه إلى الاحتلال، وضمان حقه في الدفاع والتواصل مع محاميه وأسرته، مؤكدة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يحظر تسليم أي شخص إلى جهة قد يتعرض لديها للتعذيب أو المعاملة القاسية.

وطالبت الهيئة وزارة الخارجية الفلسطينية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والحكومات العربية والإسلامية بالتحرك الدبلوماسي والقانوني العاجل، وتشكيل فريق دفاع دولي لمتابعة القضية، داعية كذلك المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى مواصلة متابعتها وإبقائها حاضرة أمام الرأي العام.

وأكدت الهيئة أن تسليم الشيخ مقداد إلى الاحتلال سيشكل، وفق البيان، انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا لسلامته، مطالبة بالإفراج عنه أو تمكينه من الانتقال إلى بلد آمن يحفظ حقوقه وكرامته.

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