الأشغال بغزة تستعرض إنجازات "برنامج الإيواء" للنصف الأول من 2026

غزة – خاص- وكالة الرأي:

كشفت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، عن مؤشرات الإنجاز الرئيسية لجهودها ضمن "برنامج الإيواء" خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار مساعيها المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الظروف المعيشية للنازحين في قطاع غزة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة " لوكالة الرأي" حجماً كبيراً من التدخلات الميدانية واللوجستية التي تم تنفيذها، حيث شملت أبرز مؤشرات الأداء ما يلي:

إدارة وتحديث البيانات: نجحت الوزارة في تحديث بيانات مراكز الإيواء، لتشمل 2,199 مركزاً تأوي 250,476 أسرة.

إنشاء وتطوير المراكز: تم إنشاء 48 مركز إيواء جديداً تستوعب 7,580 أسرة، في حين لا يزال العمل جارياً على تنفيذ 8 مراكز إضافية تستهدف 1,950 أسرة. كما نفذت الوزارة 16 مشروعاً لتحسين ظروف الإيواء لنحو 1,300 أسرة.

التدخلات الميدانية والطوارئ: نفذت الطواقم الفنية 145 زيارة ومتابعة ميدانية، وأنجزت 27 متابعة فنية تخصصية، إلى جانب تنفيذ 27 تدخلاً طارئاً لمواجهة ظروف الشتاء في مراكز الإيواء.

الدعم اللوجستي: تضمنت الجهود توزيع 832 خيمة فردية، وإخلاء 15 مقراً خدماتياً لإعادة توظيفها، بالإضافة إلى عقد 112 اجتماعاً تنسيقياً للجان الإيواء لضمان سير العمل بكفاءة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطتها الاستراتيجية لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم للنازحين، مشددة على استمرار طواقمها في العمل الميداني رغم كافة التحديات لضمان حماية وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للأسر الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة.