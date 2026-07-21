حماس تُطالب بتحرك دولي لوقف قصف خيام النازحين بغزة

وكالات- وكالة الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصاعد الغارات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس على مختلف مناطق قطاع غزة ، والتي استهدفت بشكل مباشر خيام النازحين ومنازل المدنيين، مما أسفر عن استشهاد سبعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن هذا التصعيد يمثل "عدواناً ممنهجاً" يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني، في تحدٍّ سافر لجميع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن استمرار هذه "الجرائم البشعة والمجازر المتواصلة" لن يثني الشعب الفلسطيني عن التمسك بأرضه وحقوقه المشروعة.

وجاء في نص البيان: "إن هذه الجرائم لن تزيد شعبنا إلا إصراراً على التمسك بأرضه وحقوقه، والتشبث بحقه في الحياة والحرية والكرامة، ولن تفلح في ثنيه عن مواصلة الصمود ومواجهة المخططات التهويدية والاستيطانية والتوسعية التي تستهدف اقتلاعه من أرضه".

وفي ختام تصريحها، وجهت حركة حماس نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالملف الفلسطيني لاتخاذ خطوات ملموسة على الأرض.

أبرز مطالبات الحركة للجهات الدولية:

إلى الوسطاء والدول الضامنة: ضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وإلزام الاحتلال ببنود وقف إطلاق النار.

إلى الأمم المتحدة: التحرك العاجل لوقف سياسة القتل والتجويع والحصار المفروض على قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية المستمرة.

يُذكر أن قطاع غزة يشهد تكثيفاً في الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يطال مراكز إيواء النازحين والمناطق السكنية المكتظة، وسط تحذيرات وتنديدات دولية متكررة من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع.