وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ ببرنامج متابعة المشاتل المتبقية في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الريفية بالزراعة تنظم نشاطاً زراعياً حول الزراعة الحضرية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تُدشّن 8 نقاط وفرق إسعاف طوارئ في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: تدمير 1250 مسجداً خرقٌ لوقف إطلاق النار وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة يفتتح مدرسة حمامة السلام (الأيبكي ) وكالة الرأي الفلسطينية إذاعة القرآن الكريم من غزة تستنكر إغلاق إذاعة الهدى بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلامي الحكومي: الاحتلال يدمر 140 منزلاً و20 مركبة بغزة خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية انهيار كامل لمنظومة الحكم المحلي بخسائر تتجاوز 7.5 مليار دولار وكالة الرأي الفلسطينية قرب إغلاق باب التسجيل لامتحان التوجيهي2026 بمحافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية الشرق الاوسط: محادثات القاهرة تقترب من اتفاق على تفاهمات
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: 200 ألف فحص يُجهد «أشعة ناصر الطبي» وسط تهالك الأجهزة

26 تموز / يوليو 2026 03:33

الصحة: 200 ألف فحص يُجهد «أشعة ناصر الطبي» وسط تهالك الأجهزة
الصحة: 200 ألف فحص يُجهد «أشعة ناصر الطبي» وسط تهالك الأجهزة

غزة- وكالة الرأي:

كشفت دائرة الأشعة بمجمع ناصر الطبي عن تعاملها مع أكثر من 200 ألف حالة تشخيصية خلال النصف الأول من عام 2026، في ظل ضغط ميداني غير مسبوق، وبيئة عمل تفتقر لأدنى المقومات والتجهيزات الحديثة، نتيجة استمرار منع إدخال قطع الغيار والأجهزة البديلة.

أبرز ملامح أزمة الأجهزة والعتاد:

جهاز التصوير المقطعي ($CT$): أجرى نحو 28 ألف فحص في 6 أشهر باعتباره الشريان الوحيد لمستشفيات الوزارة، وهو يواجه خطر التوقف التام جراء الأعطال المتكررة.

جهاز «الفلوروسكوبي» ($Fluoroscopy$): خرج عن الخدمة نهائياً منذ عام كامل لتلف لوحته الإلكترونية وغياب القطع البديلة، مما حرم المرضى تماماً من هذه الفحوصات الحيوية.

أجهزة الأشعة السينية ($X-Ray$): تعاني الأجهزة المتنقلة والعمودية من التهالك والتوقف المفاجئ بفعل الضغط وتقادم عمرها الافتراضي.

ورغم هذا الانهيار الفني، تواصل الطواقم الطبية والفنية العمل على مدار 24 ساعة بجهود ذاتية، مع إطلاق مناشدات عاجلة للتدخل السريع لإدخال قطع الغيار وتجديد الأجهزة قبل توقف الخدمة بالكامل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

أمل جديد لمبتوري الأطراف بغزة: تسليم أطراف ثلاثية الأبعاد بعد عام من الحصار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟