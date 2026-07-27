وكالة الرأي الفلسطينية "تربية الوسطى" تنظم لقاءً مجتمعياً بالنصيرات لخدمة التعليم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة : 1.86 مليون زيارة لمراكز الرعاية خلال النصف الأول من 2026 وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تكثف نشاطها الدعوي النسائي في المستشفيات ومراكز الإيواء وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق المشروع القرآني"الدرر في فهم وحفظ السور" للصحفيات وكالة الرأي الفلسطينية الطالبة فرح الكحلوت تتحدى الجراح والإعاقة وتحقق النجاح في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية من تحت الركام وشلل النخاع الشوكي.. مرام تتفوق بـ 96.6% وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 شهداء و12 إصابة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تحذر بتوقف نقل الكوادر الطبية والمرضى خلال أيام وكالة الرأي الفلسطينية تفاصيل التسجيل للدورة الثانية للثانوية العامة 2026 وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين ومصر ترحبان بإقرار إيرلندا قانون حظر بضائع المستوطنات
أخبار » عربي ودولي

إيران: وقف هجماتنا مرهون بالتزام أمريكا بتعليق الضربات

27 تموز / يوليو 2026 07:45

وكالات- وكالة الرأي:

قال مسؤول إيراني كبير إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية.

ويأتي هذا التطور في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة حملة القصف بعد أن أبلغ مستشارون ‌بالبيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأهداف المتاحة بدأت تنفد وبعد أن عبروا عن مخاوفهم إزاء استنزاف الترسانة الأمريكية.

وبعد 13 ليلة شهدت غارات جوية أمريكية مكثفة على إيران، أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الحملة على نحو مفاجئ في وقت متأخر يوم الجمعة، ولم ترد تقارير عن أي هجمات أمريكية السبت أو الأحد.

وقال المصدر الإيراني الكبير، لرويترز: "موقف إيران لا يزال 'الرد على الهجوم بالهجوم'، إذا توقفت الهجمات، فستوقف إيران عملياتها أيضا. وأوصلنا بالفعل هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة".

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس لقناة (فوكس نيوز)، يوم الأحد، إن ترامب قرر وقف الهجمات الأمريكية ⁠مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.

وأضاف والتس "إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات، ويمنحها فرصة محدودة"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال مسؤول أمريكي طالبا عدم الكشف عن هويته إن مسؤولين عسكريين أمريكيين حذروا في الأيام القليلة الماضية من أن الغارات الجوية التي شُنت خلال الأسبوعين الماضيين بهدف ردع التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز استنفدت إلى حد بعيد مجموعة الأهداف المحددة مسبقا.

وذكر المسؤول أن استئناف العمليات القتالية الكبرى لا يزال خيارا مطروحا، لكن الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة حذر ترامب في أحاديث خاصة من أن ذلك ينطوي على مخاطر نظرا للتأثير السلبي على مخزونات الذخيرة.

وأضاف المسؤول أن ذلك يشمل الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها الدفاعات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال المصدر الإيراني الكبير إن طهران لا تعلق آمالا كبيرة على أن يمثل قرار ترامب وقف الهجمات مؤقتا تحولا كبيرا في موقف الولايات المتحدة التفاوضي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"علماء فلسطين" تُطلق حملة "قيم تصنع الأمل" في مخيمات النازحين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟