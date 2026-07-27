إيران: وقف هجماتنا مرهون بالتزام أمريكا بتعليق الضربات

وكالات- وكالة الرأي:

قال مسؤول إيراني كبير إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية.

ويأتي هذا التطور في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة حملة القصف بعد أن أبلغ مستشارون ‌بالبيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأهداف المتاحة بدأت تنفد وبعد أن عبروا عن مخاوفهم إزاء استنزاف الترسانة الأمريكية.

وبعد 13 ليلة شهدت غارات جوية أمريكية مكثفة على إيران، أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الحملة على نحو مفاجئ في وقت متأخر يوم الجمعة، ولم ترد تقارير عن أي هجمات أمريكية السبت أو الأحد.

وقال المصدر الإيراني الكبير، لرويترز: "موقف إيران لا يزال 'الرد على الهجوم بالهجوم'، إذا توقفت الهجمات، فستوقف إيران عملياتها أيضا. وأوصلنا بالفعل هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة".

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس لقناة (فوكس نيوز)، يوم الأحد، إن ترامب قرر وقف الهجمات الأمريكية ⁠مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.

وأضاف والتس "إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات، ويمنحها فرصة محدودة"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال مسؤول أمريكي طالبا عدم الكشف عن هويته إن مسؤولين عسكريين أمريكيين حذروا في الأيام القليلة الماضية من أن الغارات الجوية التي شُنت خلال الأسبوعين الماضيين بهدف ردع التهديدات الإيرانية للملاحة في مضيق هرمز استنفدت إلى حد بعيد مجموعة الأهداف المحددة مسبقا.

وذكر المسؤول أن استئناف العمليات القتالية الكبرى لا يزال خيارا مطروحا، لكن الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة حذر ترامب في أحاديث خاصة من أن ذلك ينطوي على مخاطر نظرا للتأثير السلبي على مخزونات الذخيرة.

وأضاف المسؤول أن ذلك يشمل الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها الدفاعات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال المصدر الإيراني الكبير إن طهران لا تعلق آمالا كبيرة على أن يمثل قرار ترامب وقف الهجمات مؤقتا تحولا كبيرا في موقف الولايات المتحدة التفاوضي.