وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض ملموس بالحرارة وأمطار رعدية قادمة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع إدخال غاز الطهي إلى قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الاحتلال يسعى لتصفية الأسير حسن سلامة وكالة الرأي الفلسطينية بن غفير يتهم قائد الشرطة بالسعي لـ"إراقة دماء" الحريديين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم: الاحتلال يستهدف 14 طالباً و4 معلمين خلال شهر أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى بغزة تطالب بتحقيق دولي بعد إصابة القيادي حسن سلامة بالرصاص وكالة الرأي الفلسطينية الإعلامي الحكومي: "وعد بلفور" جذر العدوان.. وحق الشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم وكالة الرأي الفلسطينية خلال أكتوبر: "الاقتصاد" تنفذ 8082 زيارة ميدانية وتحرر 444 محضر ضبط بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 5,989 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
أخبار » الأسرة و المجتمع

الدولار يتراجع مع توقف الهجمات بين أمريكا وإيران

27 تشرين ثاني / يوليو 2026 07:47

الدولار يتراجع
الدولار يتراجع

وكالات- وكالة الرأي:

تراجع الدولار أمام عملات رئيسية في بداية التداولات الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما أوقفت الولايات المتحدة حملتها الجوية في إيران مطلع هذا الأسبوع، ما أدى ‌إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز ثقة المستثمرين حول العالم.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 163.585 ين، في أكبر تراجع له منذ 10 يوليو تموز.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1397 دولارا، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى ⁠1.3353 دولارا.

وهبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة إذ تراجع خام برنت 4.7 بالمئة إلى 92.19 دولارا للبرميل، بعد أن أوقف الجيش الأمريكي مؤقتا هجمات استمرت أسبوعين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟