الدولار يتراجع مع توقف الهجمات بين أمريكا وإيران

وكالات- وكالة الرأي:

تراجع الدولار أمام عملات رئيسية في بداية التداولات الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما أوقفت الولايات المتحدة حملتها الجوية في إيران مطلع هذا الأسبوع، ما أدى ‌إلى انخفاض أسعار النفط وتعزيز ثقة المستثمرين حول العالم.

وانخفض الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 163.585 ين، في أكبر تراجع له منذ 10 يوليو تموز.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1397 دولارا، فيما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى ⁠1.3353 دولارا.

وهبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة إذ تراجع خام برنت 4.7 بالمئة إلى 92.19 دولارا للبرميل، بعد أن أوقف الجيش الأمريكي مؤقتا هجمات استمرت أسبوعين.