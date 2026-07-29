الشرطة تُسيطر على شجار عائلي تخلله إطلاق نار

غزة- وكالة الرأي:

سيطرت شرطة مدينة غزة على شجار عائلي تخلله إطلاق نار أدى لإصابة مواطنين اثنين عصر أمس الأحد غربي المدينة.



وقال مدير مركز شرطة الرمال في تصريح مقتضب: "إنه فور ورود إشارة بوقوع شجار بين عدد من العائلات في منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة، تم توجيه قوة من شرطة المركز معززة بإسناد من شرطة التدخل إلى المكان والعمل على إنهاء الشجار".



وأفاد مدير المركز بأن الشجار وقع بين عدد من العائلات (ح، د، ض)، وأدى لإصابة مواطنين اثنين بجروح متوسطة، أحدهما سيدة.



ولفت إلى أنه تمت السيطرة على الشجار بشكل كامل، وتوقيف 7 مشتبه بهم من المتسببين بالشجار ومطلقي النار خارج إطار القانون، كما جرى مصادرة قطعتي سلاح استخدمتا في الشجار.



وأوضح أنه تمت إحالة الموقوفين وقطع السلاح المصادرة إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، مشدداً على أن الشرطة تواصل القيام بواجبها في حماية المواطنين وحفظ السلم الأهلي والمجتمعي.