وكالة الرأي الفلسطينية مديرية تعليم الوسطى تطلق المخيم الشبابي الطلابي الوطني باللغة الإنجليزية وكالة الرأي الفلسطينية "مستشفى العيون": نقص الأجهزة يُقلّص طاقة قسم العمليات لـ"غرفة ونصف" وكالة الرأي الفلسطينية كلية الدعوة الإسلامية تشارك في اليوم الإرشادي"فرحة ومسار" وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية": بدء صرف الملحق النهائي لمشروع "نحن سندكم" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية 152 شهيداً بغزة خلال شهر.. الحصيلة الشهرية الأكبر منذ بداية العام وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: تفاقم أزمة الإيواء يستدعي لتدخل إنساني عاجل وكالة الرأي الفلسطينية مظاهرة تندد بهجمات الاحتلال المستمرة في ستوكهولم وكالة الرأي الفلسطينية مصرع رجل وإصابة آخر بحالة خطيرة في حادثين بالداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية "ترامب" يُعلن تعليق هجماته على إيران لـ"إتاحة الفرصة لاتفاق سريع" وكالة الرأي الفلسطينية دحلان يكشف: مساعٍ أميركية لوقف الهجمات على غزة
أخبار » عربي ودولي

عراقجي: إيران مستعدة للرد الحازم على أي اعتداء أمريكي

02 آب / أغسطس 2026 07:54

وكالات- وكالة الرأي:

أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، استعداد بلاده للرد الحازم على أي اعتداء أمريكي، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث عراقجي، خلال الاتصالين، آخر التطورات الإقليمية، وتبادل وجهات النظر بشأن تداعيات الإجراءات العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة، إلى جانب مخاطر تصعيد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من أي إجراء "مغامر" من جانب الجيش الأمريكي، مؤكدًا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وأمن البلاد، والرد الحازم على أي اعتداء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

عائلة علوان تُكرم طلبتها الناجحين في التوجيهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟