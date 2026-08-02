عراقجي: إيران مستعدة للرد الحازم على أي اعتداء أمريكي

وكالات- وكالة الرأي:

أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، استعداد بلاده للرد الحازم على أي اعتداء أمريكي، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني المارشال عاصم منير، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث عراقجي، خلال الاتصالين، آخر التطورات الإقليمية، وتبادل وجهات النظر بشأن تداعيات الإجراءات العدوانية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة، إلى جانب مخاطر تصعيد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة.

وحذر وزير الخارجية الإيراني من أي إجراء "مغامر" من جانب الجيش الأمريكي، مؤكدًا استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وأمن البلاد، والرد الحازم على أي اعتداء.