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حماية المستهلك بغزة تتلف 7 أطنان من الأغذية الفاسدة

04 آب / أغسطس 2026 12:10

حماية المستهلك بغزة تتلف 7 أطنان من الأغذية الفاسدة
حماية المستهلك بغزة تتلف 7 أطنان من الأغذية الفاسدة

غزة- وكالة الرأي:

أتلفت طواقم لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة غزة، أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية.

واوضحت الوزارة، أنه خلال الجولات الميدانية المتواصلة تم ضبط 2.6 طن من الأجبان المتنوعة، و 345 كجم من النقانق واللحوم المصنعة الفاسدة، و 230 كجم من الكيك منتهي الصلاحية، إضافة إلى 3.75 طن من صدور الدجاج المجمد.

وقامت طواقم الوزارة بالتعاون مع البلدية باتلاف الكميات، بسبب ظهور وجود علامات فساد واضحة، وانتهاء مدة الصلاحية،

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الرقابية على الاسواق والمحلات التجارية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعرّض صحة المواطنين للخطر.

ودعت المواطنين إلى التأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية قبل الاستخدام، والإبلاغ عن أي مواد يُشتبه بعدم صلاحيتها.

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