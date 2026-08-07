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الطقس: أجواء حارة في جميع المناطق

05 آب / أغسطس 2026 08:13

غزة- وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية، مئوية الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساء، وإشعار النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة.

ودعت، المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل.

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