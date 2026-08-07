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جراء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة

الزراعة: تدمير 2400 مزرعة دواجن وخسائر بـ 30.7 مليون دولار

05 آب / أغسطس 2026 05:17

الزراعة: تدمير 2400 مزرعة دواجن وخسائر بـ 30.7 مليون دولار
الزراعة: تدمير 2400 مزرعة دواجن وخسائر بـ 30.7 مليون دولار

غزة - وكالة الرأي:

كشفت وزارة الزراعة في قطاع غزة عن تعرض قطاع الدواجن لدمار شامل وغير مسبوق جراء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة؛ حيث طالت الأضرار معظم المزارع البالغ عددها نحو 2,400 مزرعة بنسب تدمير قياسية بلغت في بعض القطاعات 100%، وبإجمالي خسائر مالية مباشرة تُقدر بنحو 30.7 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة في تقرير إحصائي أن مزارع "الدجاج اللاحم" كانت الأكثر تضرراً من حيث العدد والمساحة؛ إذ تضررت مزارع النظام المغلق بالكامل بنسبة 100% بخسائر بلغت 10.8 مليون دولار، في حين بلغت نسبة الدمار في المزارع المفتوحة 95% بخسائر بلغت 11.6 مليون دولار. كما تجاوزت نسبة الأضرار في مزارع "الدجاج البياض" و"الحبش" 86%، إلى جانب التدمير الكلي لمزارع "الأمهات".

وأشار التقرير إلى أن هذا التدمير الممنهج يمثل ضربة قاضية لمنظومة الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني في القطاع؛ حيث كان قطاع الدواجن يغطي جزءاً أساسياً من الاحتياجات المحلية قبل الحرب.

وكان القطاع يضم قبل العدوان نحو 1,982 مزرعة على مساحة 297 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تُقدر بـ 2.79 مليون طائر، تركزت معظمها في محافظتي خان يونس وغزة، وكان ينتج سنوياً زهاء 50 ألف طن من اللحوم البيضاء و15 ألف طن من بيض المائدة.

vI07q الزراعة: تدمير 2400 مزرعة دواجن وخسائر بـ 30.7 مليون دولار
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