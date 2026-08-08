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الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الخميس

06 آب / أغسطس 2026 07:47

غزة- وكالة الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائمًا جزئيًا إلى صافٍ وصيفيًا عاديًا، مع انخفاض يطرأ على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتبأت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الطقس خلال ساعات المساء والليل يكون لطيفًا في المناطق الجبلية، ودافئًا في بقية المناطق، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

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