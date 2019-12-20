تدريبات تحاكي سقوط صاروخ قوي على مبنى كنيست الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

أجرى عناصر حرس كنيست الاحتلال، تدريبات تحاكي سيناريو انفجار صاروخ قوي في مبنى "الكنيست" بمدينة القدس.



ووفق تلفزيون (I24NEWS) العبري، فقد شارك 35 عنصرا من حرس "الكنيست"، والفرق الطبية العاملة بها، في التمرين الذي استغرق ساعات، وأُجري في منشأة التدريب الخاصة بالجبهة الداخلية للجيش، في "عسقلان".



وذكر التلفزيون أن فرق الإنقاذ تدربت على تخليص العالقين تحت الأنقاض، فيما ارتدوا ملابس الإنقاذ واعتمروا الخوذ، ونفذوا مهام مختلفة بين الدمار، وتمرّنوا على كيفية تقديم الإرشادات، والعمل كفريق واحد، وتوفير الرعاية الطبية أثناء عمليات الإنقاذ.

وردد المُشاركون أسماء أعضاء الكنيست خلال التدريب. وسُمع أحد المُتدربتين وهو يصرخ "يا أصدقاء، بيني غانتس عالق، إنه مُصاب ولكنه لم يفقد الوعي، أحضروا نقالة بسرعة".وصاح آخر "أحضروا معالجة وريدية لنير بركات".



وهتف آخر "دافيد أمسلم. من يذهب إليه يا أصدقاء؟ إنه لا يستطيع الخروج بمفرده"، ومن ثم قال آخر "نفتالي بينت يعاني من الألم. أحضروا له الطبيب". وكان من بين المشاركين، من لجأ إلى الفكاهة فقال، "لا تميزوا بين أعضاء الحكومة والمعارضة في الإنقاذ". وتم "إنقاذ" جميع أعضاء الكنيست في نهاية التمرين.



ونقل التلفزيون عن أفنير دغاني مسؤول الطوارئ في "الكنيست" قوله : "حاكت قوات الجبهة الداخلية في الجيش، مع حرس الكنيست والطواقم الطبية فيها، تدمير جزء داخل مبنى الكنيست، سواء جراء ضربة صاروخية، أو وقوع زلزال أو هزة أرضية".



وأضاف : "التنسيق بين جميع هذه الأطراف، يُضاعف قوة الاستعداد للطوارئ"، مستطردا : "هذه المرة الأولى التي نجري فيها مثل هذا التمرين، ونطمح أن نكون طاقم الإنقاذ الأول، لجميع المباني الحكومية في القدس". بحسب تعبيره.



بدوره، ذكر ألبرت سحروفيتش المدير العام للكنيست أن "الكنيست هو مكان استراتيجي، وأحد أهم رموز الحكم في إسرائيل، وبالتالي فإنه من المهم الحفاظ على استعدادها واحتراف شُعبها، بسيناريوهات الطوارئ".



وقال سحروفيتش : "كلنا أمل بأن نستمر في التدريب، وألا تكون هناك حاجة إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع".