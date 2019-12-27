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الهيئة: مسيرات العودة ستستمر بشكلها الجديد

27 كانون أول / ديسمبر 2019 04:18

غزة – الرأي:

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، استمرار المسيرات شرق قطاع غزة بشكلها الجديد، كما تم الإعلان عنه أمس؛ وذلك استجابةً للمزاج الوطني والشعبي.

وشددت الهيئة في بيانها بختام فعاليات الجمعة الـ86 شرق غزة على أن العام الجديد سيشكل انطلاقة جديدة لمسيرات العودة بشكلٍ شهري وفي المناسبات الوطنية.​

وقالت الهيئة "نجدد تأكيدنا على استمرار مسيرات العودة في شكلها الجديد، كما أعلنته الهيئة في المؤتمر الصحفي أمس الخميس، استجابةً للمزاج الوطني والشعبي، بأن يُشكّل العام الجديد انطلاقة جديدة للمسيرات بشكلٍ شهري وفي المناسبات الوطنية".

وتابعت "ستستمر الهيئة بحضورها في الميدان، وتبقى هيئاتها ولجانها كاملة في حالة تداعي من أجل مواصلة جهود تطوير اللجان وتصويب الأداء، وتفعيل لجان أخرى، ومتابعة الجرحى، ووضع خطة إعلامية وقانونية عبر تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وتوثيق هذه الجرائم، ووضعها في خدمة جهود المحكمة الجنائية الدولية التي ستبدأ تحقيقاً في جرائم الاحتلال المرتكبة على شعبنا، كما ستتابع جهود توسيع الهيئة وتطويرها على مساحة الوطن المحتل وتواجد شعبنا". 

وأكدت أنها ستواصل دورها على المستوى الوطني في كافة الجهود الوطنية لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، والتصدي لمخططات الاحتلال والمؤامرات التصفوية، وستواصل نقل تجربتها الوطنية الوحدوية الرائدة على امتداد الوطن المحتل وفي الشتات لتجسيد وحدة الأرض والدم والمصير. 

ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى الالتحام مع مسيرات العودة التي ستدشنها الهيئة في ذكرى يوم الأرض وإحياء الذكرى الثانية بتاريخ 30/3/2020 والتي ستكون انطلاقة نوعية جديدة للمسيرات أكثر زخماً وحضوراً جماهيرياً وأشكالاً إبداعية، وستواصل الهيئة التشبيك مع مختلف لجان التضامن حول العالم لنجاح الفعاليات الدولية المتزامنة في هذا اليوم.

 وتقدمت الهيئة بالتهنئة إلى جماهير الشعب الفلسطيني بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" والتي شكلت انعطافة هامة في تاريخ ثورة الشعب الفلسطيني.

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