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مناشدة للقيادة المصرية بشأن الفلسطينيين المفقودين في مصر

07 كانون ثاني / يناير 2020 06:39

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غزة- الرأي:

ناشدت عدة عائلات فلسطينية القيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل النظر في قضية الطلاب والمرضى الفلسطينيين الذي فقدوا مؤخراً في جمهورية مصر العربية.

وطالبت تلك العائلات المكلومة وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، للنظر في استغاثتهم، مؤكدة أنه عند حسن ظنها، وتنتظر منه تفهم الأمر والاستجابة، باعتباره يمتلك القدرة على مساعدتهم.

وأشارت إلى أنها فقدت أبنائها خلال دراستهم في كليات الطب وتخصصات أخرى محترمة في القاهرة، فيما جرى احتجاز آخرين خلال قدومهم بهدف العلاج داخل المشافي المصرية.

وأكدت أنها لا تملك معلومات عن أبنائها منذ اختفائهم، وليس لهم بعد الله إلى القيادة المصرية، فليس لهم أي انتماء فصائلي، ولا أهداف من دخول مصر إلا تلك المُعلنة وفق الإجراءات الرسمية المقررة من الدولة.

وشددت على أنها تعيش حالة نفسية صعبة منذ انقطاع الاتصال معهم، خاصة أمهاتهم اللواتي لا يغمض لهن جفن، جراء غياب فلذات أكبادهن عنهن، حيث يكابدن مرارة الشوق ويرتعبن من تلقي خبر سيء عنهم.

وأوضحت أنها تتعلق بأمل الله أولاً، ثم بالقيادة السياسية والأمنية المصرية التي تتوقع منها كل خير من أجل أبنائهم المفقودين، مشيرة إلى عمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني بفعل روابط الأخوة والمصاهرة والمحبة والتاريخ.

 

 

 

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