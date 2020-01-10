آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى

أدى آلاف المصلين من أهالي مدينة القدس المحتلة صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوة حملة الفجر العظيم من أجل احياء الصلاة بالمسجد. وشارك في أداء صلاة الفجر في مصليات المسجد آلاف المصلين الذين توافدوا من كافة أحياء وضواحي القدس، رغم الأجواء الباردة وهطول الأمطار.

وردد المصلون في ساحات المسجد الأقصى بعد الانتهاء من صلاة الفجر التكبيرات، وهتافات نصرة للمسجد تقول "خيبر خيبر يا يهود جيش الأقصى سوف يعود" و " لن تركع أمة قائدها محمد" و " بالروح بالدم نفديك يا أقصى " و " يا مصباح لا تعبس بدك فدائية بنلبس".

وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس بالمصلين الوافدين لأداء الصلاة، وقام العشرات من أهالي البلدة بتوفير المشروبات الساخنة للمصلين بعد خروجهم من المسجد.



