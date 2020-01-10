وكالة الرأي الفلسطينية بذلة روبوتية جديدة تمكنك من حمل إطار طائرة وزنه 130 رطل بسهولة وكالة الرأي الفلسطينية Power Egg X كاميرا مثبتة على طائرة بدون طيار لالتقاط الصور بسرعة وجودة وكالة الرأي الفلسطينية اعراض مرض السكر عديدة أبرزها.. وكالة الرأي الفلسطينية أضرار الكركديه أهمها زيادة كمية البول وكالة الرأي الفلسطينية 3 نصائح للتخلص من الإرهاق فى العمل وكالة الرأي الفلسطينية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق الجولة 22 وكالة الرأي الفلسطينية ميسى: نثق فى فالفيردى وعدم الوصول لنهائى السوبر أمر مؤلم وكالة الرأي الفلسطينية أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس السوبر وكالة الرأي الفلسطينية بينت يُعين أحد قادة المستوطنين لبسط السيادة الاسرائيلية على المنطقة ج وكالة الرأي الفلسطينية تحويل الأسير غنيمات للاعتقال الاداري
أخبار » الأخبار الفلسطينية

آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في الأقصى

10 كانون ثاني / يناير 2020 10:57

1
1

أدى آلاف المصلين من أهالي مدينة القدس المحتلة صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوة حملة الفجر العظيم من أجل احياء الصلاة بالمسجد. وشارك في أداء صلاة الفجر في مصليات المسجد آلاف المصلين الذين توافدوا من كافة أحياء وضواحي القدس، رغم الأجواء الباردة وهطول الأمطار.

وردد المصلون في ساحات المسجد الأقصى بعد الانتهاء من صلاة الفجر التكبيرات، وهتافات نصرة للمسجد تقول "خيبر خيبر يا يهود جيش الأقصى سوف يعود" و " لن تركع أمة قائدها محمد" و " بالروح بالدم نفديك يا أقصى " و " يا مصباح لا تعبس بدك فدائية بنلبس".

وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس بالمصلين الوافدين لأداء الصلاة، وقام العشرات من أهالي البلدة بتوفير المشروبات الساخنة للمصلين بعد خروجهم من المسجد.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟