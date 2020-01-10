وكالة الرأي الفلسطينية 50 مليون شيكل خسائر الاحتلال خلال يومي المنخفض وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر قدم خدماته لـ"96" ألف طفل عام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شعبنا رأس الحربة في الدفاع عن مقدساته وكالة الرأي الفلسطينية عشرات حالات الاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا من جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية عيادة حجازي تُقدم أكثر من 79 ألف خدمة طبية خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 54 ألف مُعاملة خـلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية المبادرة المجتمعية "حياة" تنظم حفلًا ثقافيًا لأهالي الزرقة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية دائرة التنمية الصناعية تقوم بجولات ميدانية على مصانع الحلويات الشرقية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "قوافل الخير "توزيع (20) مدفأة على عائلات فقيرة في غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تطالب بتصعيد المقاومة ردًّا على تسريع الاستيطان

10 كانون ثاني / يناير 2020 06:57

غزة – الرأي:

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بتصعيد المقاومة الشاملة؛ ردًّا على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي "نفتالي بينيت" بشأن نيته تسريع الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، والتي تأتي "ضمن سياسة التطهير العرقي التي يمارسها المشروع الصهيوني منذ انطلاقه".

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح مكتوب له، اليوم الجمعة: "هذه التصريحات المصحوبة بالسلوك الاستعماري الاحتلالي للكيان الصهيوني، هي جزء من الحرب المفتوحة التي يشنها هذا الكيان على شعبنا مدعوماً بمواقف الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "هذا العدوان المتواصل على أرض الضفة الغربية، يتطلب موقفاً فلسطينياً جماعياً لتصعيد مقاومة شاملة في الضفة، وأن توقف قيادة السلطة تنسيقها الأمني مع جيش الاحتلال، ووقف ملاحقتها لكل أشكال المقاومة".

وشدد قاسم على أن الشعب الفلسطيني سيقاتل حتى طرد الاحتلال وأدواته الاستعمارية الاستيطانية من كامل الأرض الفلسطينية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير "توزيع (20) مدفأة على عائلات فقيرة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟