حماس تدين إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى

غزة – الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري عن المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت في تصريح صحفي، أن سياسة العدو في إبعاد المقدسيين لن تفلح في كسر إرادة شعبنا في مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات كافة.

وشددت الحركة على أن كل هذه الإجراءات لن تغير من هوية مدينة القدس الفلسطينية العربية، وستبقى عاصمة لفلسطين.

وتوجهت بالتحية الخالصة لفضيلة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك الذي نعلم أن إجراءات الاحتلال بحقه أو بحق علماء القدس ورجالها ونسائها كافة لن تثنيهم عن مواصلتهم مقاومة الاحتلال واعتداءاته المتكررة بحق القدس والمقدسات.

كما توجهت الحركة بالتحية لأهلنا المقدسيين المرابطين والمرابطات كافة دفاعًا عن القدس من دنس الغاصبين.