وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنظم جولة على مزارع الأبقار التي تضررت نتيجة فتح سدود المياه وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يتفقد مقبرة الطوارئ وعددًا من الأملاك الوقفية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تركيب وحدات إنارة بديلة في الحي الياباني غرب خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة " تطلق برنامجاً تدريبياً عن حقوق الطفل الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية " أبو سلمية" يشيد بالتعاون المشترك بين الصحة ومؤسسة المساعدات النرويجية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة ( الشيماء) الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 100 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال تستولي على مبالغ "الكنتينا" لـ10 أسرى وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": أكثر من مليون مريض تلقوا خدماتهم الصحية في أقسام الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحفاظ بالأوقاف يُنهي اختبار تسميع القرآن كاملًا للطالب عامر عبدو
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس تدين إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى

20 كانون ثاني / يناير 2020 03:29

غزة – الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري عن المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت في تصريح صحفي، أن سياسة العدو في إبعاد المقدسيين لن تفلح في كسر إرادة شعبنا في مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات كافة.

وشددت الحركة على أن كل هذه الإجراءات لن تغير من هوية مدينة القدس الفلسطينية العربية، وستبقى عاصمة لفلسطين.

وتوجهت بالتحية الخالصة لفضيلة الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك الذي نعلم أن إجراءات الاحتلال بحقه أو بحق علماء القدس ورجالها ونسائها كافة لن تثنيهم عن مواصلتهم مقاومة الاحتلال واعتداءاته المتكررة بحق القدس والمقدسات.

كما توجهت الحركة بالتحية لأهلنا المقدسيين المرابطين والمرابطات كافة دفاعًا عن القدس من دنس الغاصبين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنفذ حفلا ترفيهيا للاطفال في روضة ام القرى بدرج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟