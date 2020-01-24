النائب عطون يدعو لتعزيز صمود المقدسيين

الضفة المحتلة-الرأي:

دعا النائب عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحمد عطون، الأمة العربية والإسلامية إلى تعزيز صمود المقدسيين ونصرة المسجد الأقصى المبارك بكل السبل.

وقال "إن دعوات الحشد والصلاة والرباط في الأقصى تؤرق الاحتلال وقادته، وهي تؤكد أن المعركة الحقيقية هي معركة وجود وصمود على الأرض لفضح جرائم الاحتلال وممارسته".

ولفت عطون إلى تعامل الاحتلال مع هذه الحالة عبر الاعتقالات غير المسبوقة، وقرارات الإبعاد التي استهدفت الشبان والمرابطين والمرابطات والصحفيين والخطباء والأئمة، ومنع الحافلات من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأضاف أن ذلك يؤكد حالة التخبط التي يعيشها الاحتلال الذي ظن لوهلة أنه استطاع أن يحسم المعركة في القدس، وهو الذي يقرر متى يدخل الناس إلى الأقصى، فيما يعيث قطعان المستوطنين في المسجد الفساد صباح مساء.

وتابع "إن الاحتلال لم يتخيل هذا الزخم من أهل القدس والداخل ممن يستطيعون الوصول للأقصى وأن تكون بهذه الاعداد، ولذا لجأ لقمع الناس وضرب المصلين، واقتحام المسجد".

وأكد عطون أن ما جرى يبعث رسالة واضحة أنه رغم التضييق والإبعاد والاعتقال فإن أهل القدس مصرون على حماية الأقصى والرباط في القدس، ولن يستسلموا أمام عدوان الاحتلال.

وأضاف أن هذا يؤكد ضرورة دعم صمودهم، والاستمرار في الدعوات للحشد والصلاة من أجل الأقصى في كل مكان بالعالم، كي يتأكد الاحتلال أن القدس ليست وحدها.

وأشاد النائب المقدسي بإقامة صلاة الفجر في عديد من الدول العربية والإسلامية والدعاء للقدس والمسجد الأقصى، داعيًا إلى مواصلة ذلك بشكل دائم.