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قرار بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

27 كانون ثاني / يناير 2020 08:32

منزل استولى عليه المستوطنين - أرشيف
منزل استولى عليه المستوطنين - أرشيف

القدس المحتلة – الرأي:

أصدرت محكمة الاحتلال، مساء أمس الأحد، قرارا يقضي بإخلاء مبنى عائلة دويك في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية".

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة-سلوان ولجنة حي بطن الهوى، في بيان، أن محكمة الاحتلال رفضت الاعتراضات التي قدمتها عائلة دويك على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2014، وأمهلت العائلة حتى مطلع آب المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء.

وبين مازن دويك، أن عقار العائلة مكون من 5 طوابق، تعيش فيه 5 عائلات، مشيرا إلى أن جده اشترى الأرض عام 1963، ومنذ ذلك الوقت تعيش فيها العائلة.

وأوضح مركز معلومات ولجنة حي بطن الهوى، أن 84 عائلة من الحي تسلمت على مدار السنوات الماضية بلاغات للمطالبة بالأرض المقامة منازلها عليها، وتخوض هذه العائلات صراعا في المحاكم الإسرائيلية لإثبات حقها بالأرض التي اشترتها من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

 

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