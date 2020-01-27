الشاباك: اعتقال خلية تجسس إسرائيلية تعمل لصالح حماس

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت القناة الثانية العبرية، اليوم الاثنين، النقاب عن اعتقال جهاز الأمن العام للاحتلال (الشاباك)، خلية تجسس "إسرائيلية" جندتها حركة حماس من قطاع غزة.



وذكرت القناة العبرية، أن جهاز الشاباك، اعتقل "إسرائيليين" اثنين قبل أسبوعين، بزعم أن حركة حماس جندتهم للتجسس على "إسرائيل"، وجمع المعلومات الأمنية.



وذكرت القناة الثانية، أن الشاباك زعم تمكنه من الحصول على اعترافات من "الإسرائيليين" بأنهما يعملان على جمع معلومات عن الجيش "الإسرائيلي" لصالح حماس، حيث قاما بتصوير مواقع للجيش في وسط البلاد، ومواقع القبة الحديدية ومنشآت أمنية، ونقلا معلومات وصور أمنية لحماس.



وأشارت القناة العبرية، إلى أن النيابة العامة "الإسرائيلية" قدمت لوائح اتهام ضد هذان المعتقلان، اتهمتهما فيها بفتح علاقة مع أطراف خارجية بهدف خيانة الدولة.

عكا.