هنية وعباس يتفقان على توحيد الجهود لمواجهة صفقة القرن

وكالات- الرأي:

أجرى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إتصالاً هاتفياً مع الرئيس محمود عباس أكد خلاله رئيس الحركة على موقف حماس برفض صفقة القرن.

وقال هنية "إننا جميعا في خندق مشترك للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا الكاملة في القدس واللاجئين والدولة".

وأكد أهمية الوحدة الوطنية وجاهزية الحركة للعمل المشترك سياسيا وميدانيا في إطار نضالنا الشعبي لقطع الطريق على هذه التوجهات الامريكية الإسرائيلية.

وقال هنية إن جماهيرنا في كافة أماكن تواجدها مستندة إلى هذا الموقف.

وشدد رئيس المكتب السياسي بأن أي مشروع يتجاوز حقوق شعبنا الفلسطيني الثابتة والواضحة لا مستقبل له على الاطلاق.

من جهته، ثمن الرئيس هذه المبادرة وأكد على موقفه الواضح برفض هذه الصفقة والعمل على المسارات السياسية والدبلوماسية والشعبية لمواجهتها، مرحبا بالعمل المشترك في الداخل والخارج بهذا الإطار.

وتم الاتفاق خلال الاتصال على استمرار التنسيق والتواصل المستمرين.