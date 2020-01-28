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حماس: صفقة القرن لا تساوي الحبر الذي كتبت به

28 كانون ثاني / يناير 2020 08:31

وكالات-الرأي:

عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، على إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطة السلام المزعومة " صفقة القرن ". 

وقال القيادي في الحركة "سامي أبو زهري" في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "إن صفقة القرن لا تساوي الحبر الذي كتبت به، وستسقط أمام وحدة الموقف الفلسطيني".

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن مساء اليوم الثلاثاء عن خطته المزعومة لتحقيق "السلام" بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، معترفًا بالقدس غير المقسمة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقدم ترامب خطته المعروفة اعلامًا باسم "صفقة القرن" أمام اعضاء الشيوخ الأمريكي في البيت الأبيض بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو" وسفراء كل من دولة الامارات والبحرين وعمان.

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