قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطناً خلال مداهمات في الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات، لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة والقدس، اعتقلت خلالها عدداً من الموطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين ناصر أبو زيدية، ومحمد علي مطير، عقب دهم منزليهما وتفتيشهما في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

كذلك قام الاحتلال باعتقال كلا من: عادي محمد أبو عادي من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، ومحمد باسم حماد وأمير دعاس من بلدة سلواد شرقا، والأسير المحرر مهند عبد الباسط شوابكة من حي الجنان بمدينة البيرة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال الشاب نصري بلال عايش (22 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في منطقة جبل هندازة شرق بيت لحم .

كذلك اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال، عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت الشقيقين جمال (23 عاما) ومجدي جميل تيتان (20 عاما)، عقب دهم منزل ذويهما، وتفتيشه في مدينة قلقيلية .

كذلك قام الاحتلال باعتقال الفتى نديم هيثم محمود الصليبي من بيت أمر شمال الخليل، وكنعان خطاطبة، ومعروف نايف من بيت فوريك شرق نابلس.