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تعطيل المؤسسات التعليمية بالقدس حتى نهاية الأسبوع

09 آذار / مارس 2020 08:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في القدس، على ما صدر من بيانات تخص تعطيل المؤسسات التعليمية في المحافظة، سواء من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أو اتحاد لجان أولياء الأمور في مدينة القدس، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، ولغاية مساء الخميس القادم، من أجل ضمان سلامة مواطني المدينة من مخاطر فيروس "كورونا" الوبائي.

ودعت القوى المقدسية في بيان صادر عنها، الليلة الماضية، الى التقليل من حجم التجمعات والتجمهر وإقامة الاحتفالات والأعراس بما لا يشكل خطرا على صحة وسلامة الحضور.

وشددت القوى عاى أن التعليمات والارشادات فقط تكون من قبل الجهة الرسمية المخولة بذلك، والتي تحددها محافظة القدس سواء كانت صحية أو تربوية أو اعلامية، وقالت: إن الخطوات والاجراءات التي يجري اتخاذها الهدف منها توفير أعلى قدر من الأمن والأمان والحماية والوقاية لسكان محافظتنا بعيدا عن حالة الهلع والفزع والخوف.

وأهابت قوى القدس بكافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم نشر أو الترويج لأية أخبار تتعلق بهذا الفيروس الا عبر الجهات الرسمية التي تخولها المحافظة بتزويدكم ونشركم للاخبار، وأشارت الى أنه سيجري ملاحقة كل من يقوم/ون ببث ونشر الاشاعات والأخبار الكاذبة والمفبركة بما في ذلك الملاحقة القانونية والقضائية .

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة طواريء عليا تحت مسؤولية محافظ القدس من المجلس التنفيذي وجهات الاختصاص، وتضم كافة المركبات من المحافظة: صحة، وتعليم، وقوى وشخصيات، واتحادات ولجان شعبية، ووسائل اعلام.

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