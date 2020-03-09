وكالة الرأي الفلسطينية "ديربي مانشستر".. يونايتد يصدم سيتي بهدفين وكالة الرأي الفلسطينية حماس تأسف للمحاكمات الجائرة للمعتقلين الفلسطينيين بالسعودية وكالة الرأي الفلسطينية مواطن سعودي يكتشف أكبر كهف في المملكة: فماذا عثر بداخله؟ وكالة الرأي الفلسطينية زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في غزة وبيت لاهيا وكالة الرأي الفلسطينية تعطيل المؤسسات التعليمية بالقدس حتى نهاية الأسبوع وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا خلال مداهمات بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية حيلة الدم: أغرب طريقة تستخدمها السحالي لمنع المفترسات من الاقتراب وكالة الرأي الفلسطينية جراحة عاجلة في معدة فتاة هندية تكشف عن شيء غريب بداخلها ‏ وكالة الرأي الفلسطينية بطاريات تسلا الجديدة تزود 30 ألف منزل بالطاقة وتوفر الملايين
أخبار » الأخبار العبرية

أحزاب يمينية تعرقل المصادقة على بناء بيوت فلسطينية بالقدس

09 آذار / مارس 2020 09:07

القدس المحتلة - الرأي

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين، إن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، بقيادة أحزاب يمينية، تمنع المصادقة على عشرات خرائط بناء بيوت في الأحياء الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة، أن عضو البلدية وناشط اليمين، يهونتان يوسف، هو الذي يقود منع إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين في المدينة.

وقالت الصحيفة إنه في قسم من الحالات تم تعيين يوسف، وهو حفيد الحاخام عوفاديا يوسف، للتدقيق في حقوق مقدمي طلبات البناء الفلسطينيين في الأراضي التي يطلبون البناء فيها، ولا ينفي يوسف أنه يضع صعوبات أمام الفلسطينيين.

وتضع سلطات الاحتلال والبلدية عراقيل كثيرة أمام الفلسطينيين بكل ما يتعلق بالبناء، وبضمنها عدم وجود خرائط هيكلية ونقص في البنى التحتية.

وحسب الصحيفة، فإن إحدى العراقيل الصعبة في هذا المجال هو أن 90% من الأراضي في القدس الشرقية المحتلة ليست مسجلة في الطابو بأسماء أصحابها، وعدم قدرتهم على إثبات ملكيتهم لها، حيث منعت السلطات الإسرائيلية طوال سنوات احتلال القدس، منذ العام 1967، تسوية هذه المسألة.

ودفعت الحاجة إلى بناء بيوت، مع الزيادة السكانية على مرّ العقود، المقدسيين إلى بناء عشرات آلاف البيوت من دون تصاريح بناء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الخدمة العامة تضع خطة احترازية لمواجهة فايروس الكورونا

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟