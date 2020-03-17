رجل أعمال في غزة يتبرع بفندقه ليكون مقراً للحجر الصحي

غزة- الرأي:

تبرع رجل الأعمال الفلسطيني عبد العزيز الخالدي بفندق "الكومودور" الذي يمتلكه على ساحل مدينة غزة ليكون مقراً للحجر الصحي في القطاع.

وأكد شقيق الخالدي عبر فيسبوك، أن التبرع جاء لاستضافة العائدين إلى قطاع غزة من الخارج، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال: "جاري الآن إخلاء جميع الأجهزة والأغراض الخاصة بأكاديمية أوائل وقادة من فندق الكومودور، ليكون مقرًا للحجر الصحي للعائدين إلى غزة".

وأضاف "جاء تبرع أخي أبو عمر من باب التضامن مع أهلنا، جزاه الله خيرًا، وجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم، وسلم الله غزة وأهلها من كل شر".

بدوره، جدد رئيس لجنة مكافحة فيروس "كورونا" في وزارة الصحة د.مجدي ظهير لـ"الرأي" نفيه لاكتشاف أي إصابات بفيروس "كورونا" في قطاع غزة حتى الآن.