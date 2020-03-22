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لا إصابات

فرض الحجر الصحي المنزلي على 286 شخصاً في الخليل

22 آذار / مارس 2020 06:18

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20200316012711

فلسطين المحتلة - الرأي

قال مدير صحة جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة عفيف العطاونة، إنه تتم حالياً متابعة الحالة الصحية لـ 286 شخصاً جرى فرض الحجر المنزلي عليهم ضمن إجراءات مواجهات "كورونا".

ولفت والعطاونة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أنه جرى نقل حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس، لمستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في حلحول شمال الخليل، حيث بينت النتائج عدم إصابتها.

وأضاف "الوضع الصحي في المحافظة تحت السيطرة وتتم المتابعة حسب البروتوكولات الطبية المتعارف عليها سواء فلسطينياً أو من منظمة الصحة العالمية".

بدوره، دعا محافظ الخليل الأهالي إلى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة والوقاية من الفيروس، مطالباً فئة العمال بضرورة عدم الذهاب لأماكن عملهم في الداخل الفلسطيني المحتل والعودة لمنازلهم.

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