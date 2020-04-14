رابط فحص مساعدات العمال المتضررين من جائحة الكورونا

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة العمل وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المختصة عن نشر أسماء الدفعة الأولى من العمال المستفيدين من المنحة التي أقرَّتها لجنة المتابعة الحكومية بقيمة (مليون دولار) لصالح 10.000 عامل من القطاعات المتضررة، بواقع 3000 مستفيد كدفعة أولى.

وللتعرف على الأسماء اضغط هنا.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي استمراراً للجهود الرامية لتعزيز صمود العاملين في القطاعات المتضررة جراء الاستعدادات والاجراءات الاحترازية المُعلن عنها في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.



وبلغ عدد المسجلين 129.365 مسجل، من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة مساء يوم السبت الموافق 04/04/2020م، وحتى تاريخ انتهاء التسجيل يوم الخميس الموافق 09/04/2020م، حيث خضعت بيانات المسجلين للتدقيق والفحص وفق قواعد بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني الخاص بالوزارة



وأوضحت أن عدد المرشحين للاستفادة بلغ 41.213 مرشح، جراء تنقيح وفلترة قوائم المسجلين بعد الفحص والتدقيق بناءً على قيود التسجيل ومعايير التفضيل، التي أعطت أولوية لوزن القطاع المتضرر وحجم الضرر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.



كما وأعلنت الوزارة عن تمديد التسجيل للعاملين في القطاعات المتضررة للاستفادة من المنحة بعد نشر أسماء الدفعة اليوم الثلاثاء الموافق 14/04/2020م، بحيث ينتهي التسجيل يوم الخميس 16/04/202 الساعة 02:00 مساءا، للتسجيل اضغط هنا.



مع خالص الأمنيات لأبناء شعبنا بوافر السلامة والعافية، وجزيل التقدير لكل من يساهم في مجابهة هذه الجائحة.

