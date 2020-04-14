وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: مقتل مواطن جراء انفجار عرضي في منزل برفح وكالة الرأي الفلسطينية أعراض قاتلة يغفل عنها الأطباء في مصابي كورونا وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة عبرية : أعداد الوفيات بكورونا في "إسرائيل" مضللة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم شمال القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الأردن والأونروا: استمرار الدعم المالي يدعم استقرار المنطقة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقطعون 120 شجرة زيتون في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تهنئ وكالة الأناضول بمرور 100 عام على تأسيسها وكالة الرأي الفلسطينية مديريات الزراعة تستلم شحنات الأعلاف لتسليمها لمربي الدواجن وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تجمع وترحل 4,570 طن نفايات و280 كوب ردميات وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بخانيونس تنفذ 615 مهمة منذ مطلع 2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

بقيمة مليون دولار .. العمل تعلن عن مساعدات مالية للعمال المتضررين

رابط فحص مساعدات العمال المتضررين من جائحة الكورونا

14 نيسان / أبريل 2020 08:09

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة العمل وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية المختصة عن نشر أسماء الدفعة الأولى من العمال المستفيدين من المنحة التي أقرَّتها لجنة المتابعة الحكومية بقيمة (مليون دولار) لصالح 10.000 عامل من القطاعات المتضررة، بواقع 3000 مستفيد كدفعة أولى.

وللتعرف على الأسماء اضغط هنا.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي استمراراً للجهود الرامية لتعزيز صمود العاملين في القطاعات المتضررة جراء الاستعدادات والاجراءات الاحترازية المُعلن عنها في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

وبلغ عدد المسجلين 129.365 مسجل، من خلال الرابط الإلكتروني الذي أعلنت عنه الوزارة مساء يوم السبت الموافق 04/04/2020م، وحتى تاريخ انتهاء التسجيل يوم الخميس الموافق 09/04/2020م، حيث خضعت بيانات المسجلين للتدقيق والفحص وفق قواعد بيانات نظام سوق العمل الفلسطيني الخاص بالوزارة

وأوضحت أن عدد المرشحين للاستفادة بلغ 41.213 مرشح، جراء تنقيح وفلترة قوائم المسجلين بعد الفحص والتدقيق بناءً على قيود التسجيل ومعايير التفضيل، التي أعطت أولوية لوزن القطاع المتضرر وحجم الضرر والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد.

كما وأعلنت الوزارة عن تمديد التسجيل للعاملين في القطاعات المتضررة للاستفادة من المنحة بعد نشر أسماء الدفعة اليوم الثلاثاء الموافق 14/04/2020م، بحيث ينتهي التسجيل يوم الخميس 16/04/202 الساعة 02:00 مساءا، للتسجيل اضغط هنا.

مع خالص الأمنيات لأبناء شعبنا بوافر السلامة والعافية، وجزيل التقدير لكل من يساهم في مجابهة هذه الجائحة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع منظفات على أسر الأطفال المرضى وذوي الإعاقة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟