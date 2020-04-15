19 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" في الضفة والقدس

رام الله – الرأي:

أعلنت الحكومة في رام الله، عن تسجل "19" إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الوطن، أمس الثلاثاء، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى "288" إصابة، إضافة إلى "41" إصابة في مدينة القدس المحتلة، أُبلغ عنها من مصادر محلية، بسبب رفض سلطات الاحتلال الإفصاح عن الأرقام الحقيقية للإصابات بين المواطنين في العاصمة المحتلة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 329 إصابة، فيما سجلت 62 حالة تعاف، وحالتا وفاة.

وذكرت أن "5" إصابات سجلت في العيزرية، و"3" إصابات في رافات قضاء القدس، إضافة إلى "5" إصابات بين المسنين في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، و"3" إصابات في مدينة الخليل، وإصابة واحدة في بلدة سعير بمحافظة الخليل، وإصابة واحدة في مدينة جنين، إضافة لإصابة واحدة في بلدة خربثا المصباح غرب رام الله سجلت مساء اليوم.

ونوهت إلى أن الإصابات الـ"288" تم التأكد منها عبر الفحوصات الطبية الخاصة التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وبيت لحم وقطاع غزة، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من التأكد من فحوصات الـ"41" إصابة في القدس المحت