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3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الخليل ورام الله

15 نيسان / أبريل 2020 12:10

رام الله – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في محافظتي الخليل ورام الله.

واوضحت في الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، ان اثنين من المصابين من مدينة دورا في الخليل، والثالث من بلدة نعلين غرب رام الله، وهم ممرضون يعملون في مستشفى المطلع في القدس.

وأضافت أن الحالات المصابة الخاضعة للمتابعة حاليا 227 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عدا عن 78 حالة في مدينة القدس المحتلة، مشيرةً إلى أن وزارة الصحة تتابع بشكل حثيث تفشي فيروس كورونا بين أبناء شعبنا في القدس.

وأشارت إلى أن نسبة المصابين حسب الجنس بلغت 66% من الذكور مقابل 34% من الإناث، أما حسب المحافظات فبلغت نسبة المصابين في مدينة القدس وضواحيها 40% من مجمل الإصابات، تلتها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 20%، وبيت لحم 18%، وقطاع غزة 4.5%، ويتبعها المحافظات الأخرى بنسب أقل، أما محافظات قلقيلية وأريحا وطوباس فلم تسجل فيها أي إصابات حتى اللحظة.

ولفتت إلى أن عدد المصابين في صفوف العمال ومخالطيهم بلغ 75%، وبلغت نسبة المصابين من العائدين من السفر ومخالطيهم 10%، وعدد حالات مخالطي الوفد السياحي 13.8%، وحالة أسير واحد، و4 حالات من الكادر الطبي.

 

 

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