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الاحتلال يُنفذ 40 عملية اعتقال لفلسطينيين منذ رمضان

29 نيسان / أبريل 2020 03:01

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فلسطين المحتلة - الرأي

قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية شهر رمضان المبارك (40) مواطنًا فلسطينيًا.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي الأربعاء أن الاحتلال يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الشديد باستمرار الاعتقالات في هذه الظروف الاستثنائية نتيجة انتشار جائحه "كورونا".

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل سياسة الاعتقالات متجاهلًا كل المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء عملية الاعتقال وما يرافقها من اختلاط بالجنود والمحققين وغيرهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال واصلت خلال هذا الشهر الفضيل عمليات الاقتحام لمدن وقرى الضفة الغربية والقدس ومداهمة المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين، واعتقلت العشرات من بينهم اطفال قاصرين، وأسرى محررين، نصفهم من مدينة القدس المحتلة.

ولفت إلى أن من بين المعتقلين خلال رمضان 6 أطفال قاصرين جميعهم من مدينة القدس أصغرهم الطفل عمر أبو سبيتان (14 عامًا)، واعتقل خلال مواجهات في حي الطور بالقدس، كذلك اعتقلت نجل النائب المبعد عن القدس أحمد عطون ونقلته إلى التحقيق.

وطالب أسرى فلسطين المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين، والتي تعتبر استنزافًا بشريًا دائمًا، خاصة في هذه الظروف الطارئة، مما يشكل خطر على حياتهم.

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