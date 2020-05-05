وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تُخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في جنين وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع وفيات الجالية الفلسطينية بفعل "كورونا" لـ 70 وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي: الإجراءات الصحية في غزة مفخرة حقيقية وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مخابز ومخازن الأغذية وكالة الرأي الفلسطينية استئناف الاقتحامات اليهودية لساحة البراق الإسلامية بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مستمرون في توسيع وتطوير تقنيات فحص كورونا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية تنفيذ مبادرة "مدينتك نظيفة" في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يطلع على جهـود الصحـة فـي مواجهــة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية جائحة كورونا تزيد أزمة نقص الأدوية بغزة تعقيدًا (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال اعتقل أكثر من 600 مقدسي منذ مطلع العام
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

فلسطينيون عالقون بالسودان يناشدون السلطة لتسهيل عودتهم

05 آيار / مايو 2020 03:54

158866971138046200
158866971138046200

غزة- الرأي:

ناشد فلسطينيون عالقون في السودان اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء للبحث عن أيَّ حلول أو أي خطوات عملية لإجلائهم من السودان وعودتهم للوطن.

ووجه العالقون نداء استغاثةٍ لعباس، واشتية، ووزارة الخارجية الفلسطينية، وسفارة فلسطين داخلَ الأراضي السودانية، وسفارة دولة فلسطين داخلَ الأراضي المصرية.

وناشدوا وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية السودانية، ومؤسسات حقوق الانسان، والصليب الأحمر الدولي، ووسائل الاعلام العربية والأجنبية، وكافة المؤسساتِ الفلسطينيَّة الفاعلةِ على الأرض.

وذكروا في ندائهم أن الفلسطينيّينَ العالقين يعانون في السودان، من وضع كارثي يمرون به الآن بسبب وباء "كورونا"، وكذلك إغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية.

وقالوا "فمن لم يمتْ بهذا الوباءِ سيموت جوعاً وقهراً وذُلا عندما لا يستطيع تأمين قوته اليومي، ولا العودة الى الوطن، فكما تعلمون أننا جميعنا حضرنا للسودان للدراسة او العمل، وأغلقت في وجوهنا المعابر، وكافة السبل للعودة للوطن الحبيب".

وأعربوا عن أسفهم الشديد، حيث يناشدون منذ أكثر من شهر الجميع، ولمْ يروا أيّ حلول أو أي خطوات عملية لإجلائنا من السودان والتي تزداد الأمور فيها سوءاً كل يوم.

وتابعوا "كل تأخر في اجلائنا يشكل خطرا على حياتنا فالوقت من دم والمسؤولية تاريخية ويجب على الجميع الوقوف امام مسؤولياته لذلك كانَ لا بد من أن نطلق مناشدتنا هذه ونتمنى من الله تعالى أن نجد أذنا صاغية هذه المرَة".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"قوافل الخير" توزع 500 طرد غذائي على عائلات مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟