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الضفة والقدس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا" ورصد 54 حالة تعافي

06 آيار / مايو 2020 03:56

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فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، تسجيل 54 حالة تعافي جديدة من فيروس "كورونا" الوبائي في محافظات القدس والضفة الغربية المحتلتين؛ ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنّ تمّ تسجيل 47 من حالة تعافي جديدة في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس المحتلة.

وذكرت أنّه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين؛ ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 543، موضحة أن نسبة حالات التعافي بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.

وشهد هذا الأسبوع تسجل حوالي 100 حالة تعافٍ جديدة، حيث أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة مستقرة، ولا يوجد أي مصاب داخل العناية المكثفة.

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