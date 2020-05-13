إطلاق مسابقة رمضانية لتعزيز القيم الحميدة في غزة

غزة- الرأي:

أطلقت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الأوقاف مسابقة لتعزيز القيم والأخلال الحمدية ومعالجة بعض السلوكيات الخاطئة.

وتقوم المسابقة التي تحمل اسم "حياتنا قيم" على إطلاع المشاركين فيها على مواد مرئية ومقروءة خاصة بتعزيز القيم ومعالجة السلوك الخاطئ ليتم اختبارهم فيها لاحقاً.

وذكر القائمون عليها أن أنه جرى إعداد أسئلة المسابقة بطريقة "اختيار من متعدد" من خلال المواد التي تم الاطلاع عليها، وذلك لنشر ثقافة القيم وتمثلها سلوكياً لدى النشء.

وبينوا أنهم يسعون من خلال تلك المسابقة لغرس القيم الإسلامية في نفوس الناشئة، وإعداد جيل يعتز بقيمه ومبادئه، وإيجاد رابط بين التربية والتعليم، وتعديل السلوكيات، وخلق جو من التنافس المحمود بين أوساط المشاركين من مختلف الأعمار.

وحول مبررات المسابقة، قالوا إنها تتمثل بـ"ضعف التنشئة الأسريّة السويّة، حيث تغرس القيم والأخلاق في الأبناء، ويمثل الأبوان الأسوة الحسنة الابن، فإذا صلحا صلح الابن، وإذا فسدا فسد الابن أيضاً".

ومن المبررات أيضاً، توقف النظام التعليمي الذي كان يركز على حاجات الفرد النفسية والعقلية على حد سواء، ويعمد إلى توجيه سلوكه ورعايته باستمرار، إضافة لاستثمار الإعلام الالكتروني الموجه، وذلك بجعل القيم ميداناً من ميادينه وهدفاً من أهدافه.

ويُشترط للاشتراك في المسابقة التالي: "تعبئة الاستمارة الخاصة بالمسابقة، الإجابة على الأسئلة المطلوبة في الاختبار وعددها (50) سؤلاً، وذلك بعد الاطلاع على المواد المرئية والمقروءة لكل قيمة من القيم الخمسة، الاشتراك مسموح لجميع الأعمار، ذكوراً وإناثاً".

وتبدأ المسابقة يوم 17 رمضان 1441هـ وتنتهي يوم 29 رمضان 1441هـ، حيث سيتم اختبار المشاركين بالقيم التالية: "الصدق والتثبت، العفو والتسامح، التكافل والتعاون، المسؤولية والانضباط، المبادرة والتطوع".

سيتم منح أول 30 فائزاً حصل على علامة كاملة مبلغ 50 دولاراً لكل واحد منهم، وفي حال كان عدد الفائزين الحاصلين على علامة كاملة أكثر من 30 سيتم إجراء قرعة لاختيار 30 منهم.

لمزيد من التفاصيل ومشاهدة المواد المرئية والمقروءة اضغط هنا

للاشتراك والإجابة على أسئلة المسابقة اضغط هنا