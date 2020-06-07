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هنية يتلقى موافقة مصرية لنقل جثمان القائد شلح لغزة

07 حزيران / يونيو 2020 05:54

وكالات-الرأي:

تكللت الجهود التي بذلها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لنقل جثمان القائد الوطني رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي بالنجاح، حيث أبلغت قيادة جهاز المخابرات المصرية العامة رئيس الحركة بالموافقة على نقل جثمان الفقيد بشكل خاص إلى قطاع غزة.

وعبّر رئيس المكتب السياسي عن شكره للقيادة المصرية بالخصوص، لا سيما في ظل الظروف الدولية المتعلقة بالتنقل وحركة الطائرات بسبب جائحة كورونا.

ودعا الأخ المجاهد إسماعيل هنية جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في تشييع القائد الراحل إلى مثواه الأخير بما يليق بمكانته ومسيرته ومشروع الجهاد والمقاومة.

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