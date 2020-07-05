91 إصابة بـ"كورونا" خلال 48 ساعة في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وحدة مكافحة فيروس "كورونا" بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية

وأضافت الوحدة في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات في المدينة ارتفع الى 419 إصابة منذ أوائل شهر حزيران الماضي من بينها 12 إصابة في المستشفيات منها 3 في حالة الخطر.

وأكدت أن نقطة فحص "كورونا" المتنقلة ستعمل اليوم حتى العاشرة مساء في الشيخ جراح مقابل القنصلية البريطانية، مؤكدة أنه يمكن توجه المواطنين إلى هناك مباشرة مزودين بتحويلة من طبيب العائلة بعد الحصول على رسالة تأكيدية

وناشدت المواطنين بمواصلة الالتزام بتعليمات الصحة وقواعدها الرئيسية الثلاث وهي: "ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي ومواصلة التعقيم".