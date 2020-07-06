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غارات إسرائيلية على قطاع غزة دون إصابات

06 تموز / يوليو 2020 08:19

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة غارات على أهداف في قطاع غزة.

وأفاد مراسل "الرأي" بأن طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ أرضا زراعية شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على هدف شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

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