كيفية استخدام رمز الاستجابة السريعة فى WhatsApp Business



يمكن للشركات التى تستخدم واتس آب إنشاء رمز الاستجابة السريعة QR Code، لوضعها في واجهة المتجر الرقمية، وتغليف المنتج والإيصالات لبدء الدردشة، حيث أعلنت واتس آب، والتي لديها أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، عن ميزات التطبيق الأسبوع الماضي فقط، بما في ذلك إضافة رموز QR لإضافة جهات الاتصال والملصقات المتحركة والوضع المظلم لسطح المكتب. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقدم الخطوات سواء على أندرويد أو iOS:



نظام أندرويد

1. افتح WhatsApp Business : اضغط على المزيد من الخيارات.



2. اضغط على أدوات الأعمال> رابط قصير.



3. اضغط على عرض رمز QR Code لعرض رمز الاستجابة السريعة الخاص بك.

نظام iOS:

1. افتح WhatsApp Business : الإعدادات.

2. اضغط على الإعدادات> أدوات الأعمال> رابط قصير.



3. اضغط على رمز QR Code لعرض رمز الاستجابة السريعة الخاص بك.





وكان WhatsApp Business، التطبيق المخصص لمنصة الدردشة لأصحاب الأعمال الصغيرة، احتفل بوصول عدد مستخدميه إلى 50 مليون مستخدم حول العالم شهريًا.



وتلقت المنصة زيادة كبيرة في عدد المستخدمين على تطبيق WhatsApp Business منذ بداية وباء كورونا، لأن المتاجر خلال الإغلاق أصبحت الكترونية بشكل أكبر، لتقليل التعامل وجهاً لوجه مع العملاء.