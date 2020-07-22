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الرجل المطوي في الصين يستقيم بعد 28 عاماً

22 تموز / يوليو 2020 09:14

الرجل المطوي في الصين يستقيم بعد 28 عاماً
الرجل المطوي في الصين يستقيم بعد 28 عاماً

استطاع المواطن الصيني، لي هوا والمعروف بـ"الرجل المطوي" أن يقف مستقيماً بشكل طبيعي بعد عده عمليات جراحية خضع لها لإصلاح ضهره.

 

وفي التفاصيل الغريبة للقصة، التي وردت عبر الصحف الصينية، أن هوا البالغ من العمر 46 عاماً، من مقاطعة هونان الصينية، قد عاش ووجهه مضغوطاً بين فخذيه لمدة أكثر من عقدين لدرجة أنه كان يكافح لتناول الطعام أو الشراب قبل إجراء العملية.
وقد تم تشخيص إصابة «هوا» بالتهاب الفقار اللاصق (AS) في عام 1991 عن عمر يناهز 18 عاماً، حيث بلغ طوله 90 سم فقط (2. 9 قدم) بسبب العمود الفقري المنحني بشدة، لكن حالته ساءت بشدة في السنوات الخمس الماضية.

شهد جسد لي تغيرات بشكل تدريجي من الـ 18 إلى الـ 48 من عمره، وظل يمكث في المنزل لمدة 28 عاما تحت رعاية والدته.

لم يكن لعائلة «هوا»، من مدينة يونجتشو بمقاطعة هونان بوسط الصين، المال اللازم لعلاجه ومع ذلك، عندما طلب الرعاية الطبية في مقاطعته الأم في عام 2018، تم رفض العملية الجراحية على أساس أنها خطيرة.


 


 وقد تعرف من أصدقائه المرضى عن طريق الصدفة على البرويسور تاو هوي رن في مستشفى جامعة شنتشن، الماهر في علاج مرضه، فذهب إلى لزيارة الطبيب، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.
وقد وصف البروفسور «هورين» التشوه الحاد في العمود الفقري بأنه ثلاثي وقال إن هناك تهديداً كبيراً لحياة هوا إذا لم يتم تخفيف الضغط على قلبه ورئتيه.



وقد وصف البروفيسور تاو، الذي كان قد قام بإجراء ما يقرب من عشرة آلاف جراحة للمرضى المصابين بالتهاب الفقار اللاصق خلال 30 عاما، بأن صعوبة إنقاذ المريض لي هوا تعادل صعوبة تسلق جبل تشوماولانغما.

 

 و قام البروفيسور تاو وفريقه البحثي بوضع خطة جراحية، بدأت بإجراء أربع جراحات خلال نصف السنة من يونيو إلى ديسمبر العام 2019، حيث تم كسر فخذين وعنق وعمود فقري، وتم استبدال الوركين، أخيرا يمكن للمريض الوقوف بشكل مستقيم لرؤية السماء مرة أخرى.



قال هوا في تصريحاته: إنه لم يكن هناك علاج لي لولا الدكتور هورين، إنه منقذي، وامتناني له... هو في المرتبة الثانية بعد والدتي".
هو الآن قادر على التنقل بمساعدة مشاة، لكن البروفسور هورين قال إنه سيستعيد الحركة الطبيعية بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر فقط من العلاج الطبيعي.
سيخرج لي هوا من المستشفى بعد شهرين تقريباً،  وقال البروفيسور تاو إنه يمكنه استئناف الحياة والعمل العاديين بعد فترة من تمارين إعادة التأهيل.

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