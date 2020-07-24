الإفراج عن الأسير سامح دراغمة بعد (16) عاما في الاعتقال

أفرجت قوات الاحتلال عصر الخميس عن الأسير القسامي سامح دراغمة من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية بعد انقضاء محكوميته البالغة 16 عاما.

وقالت مصادر محلية إن ذويه وقيادات في حركة حماس كانوا في استقبال المحرر دراغمة عقب الإفراج عنه من سجن النقب ظهر اليوم وسط حفاوة بالغة.

ونقل المحرر دراغمة إلى مدينة طوباس؛ استعدادًا لاستقباله من أهالي المدينة، ودعت حركة حماس في طوباس إلى التقيد بإجراءات السلامة العامة والتباعد خلال استقبال الأسير في طوباس.

وهنأت حركة حماس في محافظة طوباس المحرر دراغمة بالإفراج، مشيدة بصبره وجهاده ومسيرة اعتقاله الطويلة في سجون الاحتلال.

بدوره ،طالب دراغمة عقب الإفراج عنه بأن يتم الاهتمام بالأسرى على المستوى الشعبي، محذرا من أن الأسرى يتخوفون من انتشار وباء كورونا بينهم سيما بعد تسجيل إصابات في صفوفهم.

وكان دراغمة اعتقل خلال انتفاضة الأقصى عام 2004 وحكم بالسجن 16 عاما قضاها كاملة، وتعرض عدد من أفراد أسرته للاعتقال والتنكيل خلال اعتقاله بمن فيهم والدته.