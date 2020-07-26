كيفية التعرف على مشاكل القلب من لون الساقين

قد تشير بعض العلامات في الساقين إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية.

قد يشير اللون الأرجواني أو المزرق على جلد الساقين إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب ويسبق النوبة القلبية.

لاحظ الأطباء هذا الأمر، وربطوا بين انتهاك نظام الدورة الدموية والعلامات الخارجية التي يمكن رؤيتها على الساقين، حسب موقع “ميديك فوروم”.

نصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز القلبي الوعائي بفحص أرجلهم بعناية كل ليلة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يشير ظهور التجاعيد على الجلد والوذمة المحيطية إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة.

لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، يوصي الأطباء بتناول نظام غذائي متوازن والحفاظ على النشاط البدني الكافي.