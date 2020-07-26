25 أسيراً يحصلون على درجة البكالوريوس

الضفة المحتلة-الرأي:

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن 25 أسيراً في سجون الاحتلال، أنهوا تعليمهم الجامعي، وحصلوا على درجة البكالوريوس من جامعة القدس المفتوحة للعام الدراسي 2019/2020.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أن برنامج تعليم الأسرى داخل السجون يأتي نتاجاً لمذكرة تفاهم وقعت بين وزارة التعليم العالي وهيئة الأسرى وجامعة القدس المفتوحة، حيث يجري التدريس حالياً في ستة معتقلات وهي: (النقب، وريمون، وايشل، وجلبوع، ونفحة، وعسقلان).

وأكدت أن جهوداً حثيثة تُبذل من قبل طاقم الهيئة وجامعة القدس المفتوحة لإتاحة الفرصة للأسيرات في معتقل "الدامون" لإكمال تعليمهم الجامعي والحصول على درجة البكالوريوس.

يذكر أن هناك (1070) أسيراً داخل سجون الاحتلال ملتحقون حالياً ببرامج تعليمية لإكمال شهادتهم الجامعية الأولى (البكالوريوس)، من بينهم (832) أسيراً ملتحقون حالياً بالبرنامج التعليمي الذي تطرحه جامعة القدس المفتوحة.