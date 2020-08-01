مقتل 3 شقيقات على يد شقيقهن في الأردن

عمان- الرأي:

أعلنت الشرطة الأردنية في ساعة مبكرة من اليوم السبت عن مقتل ثلاث شقيقات قتلن على يد شقيقهن بأعيرة نارية وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية قال في بيان له: "إن بلاغا ورد لمديرية شرطة غرب البلقاء، حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية باتجاه شقيقه إثر خلافات بينهما".

وأدى إطلاق النار إلى إصابة شقيقاته الثلاث، ونقلهن إلى المستشفى حيث فارقن الحياة، فيما تم فتح تحقيق في الحادثة، وبوشر البحث عن مطلق النار.

وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، أثارت قصة مقتل الفتاة أحلام الأردنية على يد والدها ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.