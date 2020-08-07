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ما مقدار الماء الذي يجب شربه يوميا لتجنب انتفاخ المعدة؟

07 آب / أغسطس 2020 07:11

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يؤثر انتفاخ المعدة على معظم الناس في مرحلة ما من حياتهم، ولكن يمكن تجنب الشعور بالانتفاخ وآلام البطن ببساطة عن طريق شرب الماء.
وقد يكون ألم الانتفاخ ناتجا عن تناول بعض الأطعمة التي تسبب الغازات، أو عن طريق تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم.
ولكن، من أفضل الطرق وأسهلها وأكثرها فعالية للحد من خطر الانتفاخ هو ببساطة شرب المزيد من الماء الذي يضمن أيضا تجنب عودة هذه الحالة.
ويعد الماء ضروريا لتجنب الإمساك والحفاظ على حركات الأمعاء منتظمة. والإمساك هو أحد الأسباب الرئيسية لانتفاخ المعدة، وتناول السوائل يساعد على تنظيف الأنابيب.
ويجب أن يهدف الجميع إلى شرب لتر ونصف اللتر على الأقل من الماء يوميا. وقالت أليسون كولين، اختصاصية التغذية لدى A.Vogel: “الكثير من الماء، قد يبدو بسيطا، ولكنه فعال أيضا. وربما لا يكون هذا الحل سريعا، ولكن بالتأكيد هو حل طويل المدى. ويجب أن نشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء طوال اليوم”
وأضافت: “أقل من ذلك، فأنت تخاطر بالإسهام في الإمساك وزيادة خطر الانتفاخ. حافظ على رطوبة جسمك لضمان سير الأمور كما ينبغي”.
وأشارت إلى أن أولئك الذين لا يستطيعون شرب الكثير من الماء، يمكنهم تجربة شرب المزيد من أنواع الشاي العشبي.
ويحتوي كل من شاي الزنجبيل والبابونج على خصائص مضادة للتشنج تساعد على تخفيف الانتفاخ.
ولكن، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام في المعدة على المدى الطويل، يجب أن يضيفوا المزيد من اللبن المتخمر أو مخلل الملفوف، إلى النظام الغذائي، وفقا لكولين، كون هذه الأطعمة غنية بالبكتيريا الصديقة التي تساعد على إعادة التوازن في الأمعاء.

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